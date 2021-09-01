Самые интересные переходы последнего дня летнего трансферного окна в Европе
«Барселона» устроила распродажу, «Реал» нашёл усиление во Франции.
«Барселона» устроила распродажу, «Реал» нашёл усиление во Франции.
Закрылось летнее трансферное окно в Европе, которое стало самым ярким в истории футбола. 31 августа состоялось более 800 сделок на общую сумме более € 300 млн. Рассказываем о самых интересных переходах последнего трансферного дня.
Эдуарду Камавинга, € 31 млн, из «Ренна» в «Реал»
Воспитанник «Ренна» подписал шестилетний контракт с «Реалом». Камавинга начал карьеру во Франции, где провёл 88 матчей за родной клуб (два гола, пять ассистов). В сентябре 2020 года Эдуарду дебютировал в национальной команде — заменил Погба, заболевшего коронавирусом. Ранее сообщалось, что «Ренн» готов продать игрока в оставшиеся восемь дней трансферного окна и рассчитывает получить за него € 35 млн. Такое решение было принято на основании того, что футболист отказался продлевать контракт с клубом, а через год стал бы свободным агентом.
Никола Влашич, € 30 млн, из ЦСКА в «Вест Хэм»
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Дэниел Джеймс, € 29,1 млн, из «Манчестер Юнайтед» в «Лидс»
Этим летом «Манчестер Юнайтед» не только покупал игроков, но и продавал. Джеймс подписал пятилетний контракт с «Лидсом» и принёс «красным дьяволам» неплохую сумму. Учитывая большой подбор атакующих игроков, «Юнайтед» совершил грамотный трансфер, так как молодому вингеру не нашлось место в составе. «Мы наблюдали за Джеймсом в течение нескольких лет. Каждый человек в клубе упорно трудился, чтобы эта сделка была заключена. Не секрет, что Дэниел — игрок, которого мы давно хотели видеть в своём составе. Теперь мы достигли цели. Он отлично подходит нам. С нетерпением ждём, когда Джеймс присоединится к команде», — отметил директор «Лидса» Виктор Орта.
Эмерсон, € 25 млн, из «Барселоны» в «Тоттенхэм»
«Барселона» этим летом больше произвела трансферов на выход, чем на вход.
Марк Кукурелья, € 18 млн, из «Хетафе» в «Брайтон»
Илаш Мориба, € 16 млн, из «Барселоны» в «Лейпциг»
18-летний полузащитник не закрепился в основе «Барселоны» в прошлом сезоне и перешёл в Бундеслигу, подписав многолетний контракт с «Лейпцигом». Воспитанник
Илаш решил покинуть «Барселону», не договорившись об условиях нового контракта с руководством клуба, испытывающего финансовые проблемы. Сообщалось, что он не был готов идти на уступки по зарплате. Ему предлагали контракт с зарплатой в € 2 млн в год, а игрок требовал на € 1 млн больше.
Криштиану Роналду, € 15 млн, из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»
Португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед» несколько дней назад, но «красные дьяволы» объявили о возвращении Роналду только 31 августа. Криштиану посвятил своё возвращение Фергюсону и подписал двухлетний контракт. «Манчестер Юнайтед» — клуб, который всегда занимал особое место в моём сердце, и я был потрясён всеми сообщениями, что получил с момента объявления в пятницу. Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", — сказал Роналду.
Алекс Крал, аренда € 3,5 млн, из «Спартака» в «Вест Хэм»
На днях «Спартак» пополнил состав бельгийским защитником Кофрие, который стал девятым иностранцем в клубе.
Помимо этого, в английском клубе Алекс присоединился к соотечественникам — Томашу Соучеку и Владимиру Цоуфалу.
Антуан Гризманн, аренда € 5 млн, из «Барселоны» в «Атлетико»
Нападающий сборной Франции возвращается в «Атлетико» на правах аренды с возможностью выкупа. «Барселона» получит € 5 млн за аренду и € 40 млн за выкуп Гризманна. Сменив клуб летом 2019-го, Антуан так и не смог выиграть с «Барселоной» Ла Лигу. Этого трофея до сих пор нет у 30-летнего нападающего. За два года в Каталонии Гризманн выиграл только Кубок Испании в сезоне-2020/2021.
Сауль Ньигес, аренда € 5 млн, из «Атлетико» в «Челси»
После девяти лет в Испании Сауль попробует себя в Англии. «Челси» взял игрока в аренду за € 5 млн с правом выкупа. С «Атлетико» Сауль стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и дважды выиграл Лигу Европы.
Бонус: cыновья Месси зачислены в академию «ПСЖ».
Вслед за переходом Лео в «ПСЖ» молодёжную академию французского клуба пополнили его сыновья Тьяго и Матео Месси. По информации L'Equipe, Матео будет играть за команду «ПСЖ» U7, а Тьяго станет игроком команды французского клуба U10 или U9.
Павел Прохоров