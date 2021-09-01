«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — лидеры по тратам в летнее трансферное окно

Состав «канониров» в это межсезонье пополнили сразу семь футболистов:

Бен Уайт из «Брайтона» за € 58,5 млн;

Мартин Эдегор из мадридского «Реала» за € 35 млн;

Аарон Рамсдейл из «Шеффилд Юнайтед» за € 28 млн;

Такэхиро Томиясу из «Болоньи» за € 18,6 млн;

Альберт-Мбойо Самби Локонга из «Андерлехта» за € 17,5 млн;

Самби Локонга из «Андерлехта» за € 17,5 млн; Нуно Тавареш из «Бенфики» за € 8 млн;

Фоларин Балогун, перешедший на правах свободного агента.

Отметим, что средний возраст новичков составил 22,4 года. Общая сумма трат — € 165,6 млн, а продал клуб лишь на € 30,9 млн.

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«Манчестер Юнайтед» потратил на Джейдона Санчо, Рафаэля Варана, Криштиану Роналду и Тома Хитона в общей сложности € 140 млн.

Траты «Челси» составили € 120 млн — из которых € 115 млн на Ромелу Лукаку из «Интера», а ещё € 5 млн за аренду Сауля Ньигеса из мадридского «Атлетико».