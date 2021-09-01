«Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — лидеры по тратам в летнее трансферное окно
Сразу три клуба английской
Челси
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Сразу три клуба английской
Состав «канониров» в это межсезонье пополнили сразу семь футболистов:
«Манчестер Юнайтед» потратил на Джейдона Санчо, Рафаэля Варана, Криштиану Роналду и Тома Хитона в общей сложности € 140 млн.
Траты «Челси» составили € 120 млн — из которых € 115 млн на Ромелу Лукаку из «Интера», а ещё € 5 млн за аренду Сауля Ньигеса из мадридского «Атлетико».
В России на данный момент лидером по расходам на трансферы является «Краснодар» (€ 27 млн), за ним идёт московский «Локомотив» (€ 16 млн), а замыкает тройку