Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Казахстан
Украина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Россия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Мальта
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словения
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Дания
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Черногория
Все события
Фоторепортажи
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
30Ничья «Локо» и «Зенита»
13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ньюкасл» подписал мексиканского форварда Сантьяго Муньоса

«Ньюкасл Юнайтед» сообщил о переходе 19-летнего форварда «Сантос Лагуна» Сантьяго Муньоса на правах аренды.

Наверх
Источник: AFP 2021
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Игрок сборной Мексики до 23 лет Сантьяго Муньос присоединился к академии клуба в рамках 18-месячной арендной сделки. Футболист, родившийся в США, перешёл из мексиканской команды высшего дивизиона “Сантос Лагуна”, где он дебютировал в прошлом году и забил три гола, а также отдал три результативные передачи в 13 матчах чемпионата.

На международном уровне он помог Мексике выиграть чемпионат КОНКАКАФ среди юношей до 17 лет, забив пять голов, и был частью команды, занявшей второе место на чемпионате мира среди юношей до 17 лет в Бразилии. Также он принимал участие в квалификации олимпийского турнира 2020 года. Сделка предусматривает возможность подписания Муньоса на постоянной основе", — сообщает пресс-служба английского клуба.

Отметим, в фильме «Гол!» случился похожий трансфер — герой картины, мексиканский форвард Сантьяго Муньес перешёл в «Ньюкасл».
Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Как Карпин начинал со своими командами? Беспокоиться есть о чем
Стало известно, кто получит 10-й номер в «Барселоне» после Месси
Карпин, каким его мало кто знает: портрет нового тренера сборной
Сборная Дании выступила против проведения ЧМ в Катаре
Какой будет первая игра Карпина? Анонс матча Россия – Хорватия
Россия сдержит Хорватию, Швеция устоит с Испанией: ставки дня
«Вест Хэм» назвал стоимость трансфера Крала из «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь