«Ньюкасл» подписал мексиканского форварда Сантьяго Муньоса

«Игрок сборной Мексики до 23 лет Сантьяго Муньос присоединился к академии клуба в рамках 18-месячной арендной сделки. Футболист, родившийся в США, перешёл из мексиканской команды высшего дивизиона “Сантос Лагуна”, где он дебютировал в прошлом году и забил три гола, а также отдал три результативные передачи в 13 матчах чемпионата.

На международном уровне он помог Мексике выиграть чемпионат КОНКАКАФ среди юношей до 17 лет, забив пять голов, и был частью команды, занявшей второе место на чемпионате мира среди юношей до 17 лет в Бразилии. Также он принимал участие в квалификации олимпийского турнира 2020 года. Сделка предусматривает возможность подписания Муньоса на постоянной основе", — сообщает пресс-служба английского клуба.