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14:14 (мск), источник: Sports.Ru

18-летний Фати получил 10-й номер в «Барсе» после ухода Месси

«Барселона» назвала игрока, который будет играть под 10-м номером, освободившимся после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

«Десятку» получил 18-летний вингер каталонцев Анссумане Фати.

Фати — воспитанник «Барселоны». Он дебютировал за первую команду в августе 2019 года. За это время он забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 43 матчах. Из-за серьезной травмы Фати не играет с ноября 2020-го.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не хочет никому отдавать 10-й номер Месси в этом сезоне.

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