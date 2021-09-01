18-летний Фати получил 10-й номер в «Барсе» после ухода Месси
«Барселона» назвала игрока, который будет играть под 10-м номером, освободившимся после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».
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«Барселона» назвала игрока, который будет играть под 10-м номером, освободившимся после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Десятку» получил 18-летний вингер каталонцев Анссумане Фати.
Фати — воспитанник «Барселоны». Он дебютировал за первую команду в августе 2019 года. За это время он забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 43 матчах.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не хочет никому отдавать 10-й номер Месси в этом сезоне.