Криштиану Роналду: «Я рад вернуться домой. Хочу снова писать историю с “МЮ”

— Как вы знаете, у меня фантастическая история в этом удивительном клубе. Я был здесь с 18 лет. Конечно, я рад, что вернулся домой спустя 12 лет. Я действительно рад и с нетерпением жду первой игры.

— Все знают, что с тех пор, как я перешел в «МЮ» в 18 лет, сэр Алекс Фергюсон играл ключевую роль для меня. Он для меня как отец в футболе. Он очень помог мне, научил многим вещам, мы все время поддерживали отношения. Он невероятный человек. Я его очень люблю. Он сыграл ключевую роль в том, где я оказался, в том, что я подписал контракт с «МЮ».