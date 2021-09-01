Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Казахстан
Украина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Россия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Мальта
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словения
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Дания
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Черногория
Все события
Фоторепортажи
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
15:16 (мск), источник: Sports.Ru

Криштиану Роналду: «Я рад вернуться домой. Хочу снова писать историю с “МЮ”

Нападающий Криштиану Роналду передал эмоции после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sports.Ru

— Что ты чувствуешь, имея возможность снова называть себя игроком «МЮ»?

— Как вы знаете, у меня фантастическая история в этом удивительном клубе. Я был здесь с 18 лет. Конечно, я рад, что вернулся домой спустя 12 лет. Я действительно рад и с нетерпением жду первой игры.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

— Какую роль сыграл сэр Алекс Фергюсон в твоем возвращении?

— Все знают, что с тех пор, как я перешел в «МЮ» в 18 лет, сэр Алекс Фергюсон играл ключевую роль для меня. Он для меня как отец в футболе. Он очень помог мне, научил многим вещам, мы все время поддерживали отношения. Он невероятный человек. Я его очень люблю. Он сыграл ключевую роль в том, где я оказался, в том, что я подписал контракт с «МЮ».

Думаю, это лучшее решение. В моем понимании, оно правильное. Я перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» — это новая глава, и я очень доволен. Я хочу снова писать историю, помогать клубу добиваться отличных результатов, выигрывать самые престижные трофеи, творить великие дела.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Как Карпин начинал со своими командами? Беспокоиться есть о чем
Стало известно, кто получит 10-й номер в «Барселоне» после Месси
Сборная Дании выступила против проведения ЧМ в Катаре
Какой будет первая игра Карпина? Анонс матча Россия – Хорватия
Россия сдержит Хорватию, Швеция устоит с Испанией: ставки дня
Дмитрий Тарасов: «Давайте порвём Хорватию вместе»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь