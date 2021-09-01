Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Россия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Мальта
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словения
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Дания
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Черногория
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Казахстан
Украина
22
Все события
Фоторепортажи
32Все участники Лиги чемпионов по группам
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
18:56 (мск), источник: БЕЛТА

Руслан Теверов признан лучшим игроком тура чемпионата Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руслан Теверов признан лучшим игроком 21-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ВитебскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх

В домашнем поединке с брестским «Динамо» 27-летний нападающий «Витебска» оформил голевой дубль и помог своей команде добиться победы со счетом 3:1. В этом сезоне Руслан Теверов забил уже 8 мячей. Благодаря этому успеху витебчане набрали 30 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице национального первенства.

Лидирует действующий чемпион страны солигорский «Шахтер», в активе которого 47 баллов. Вторым идет борисовский БАТЭ, имеющий 45 очков, на третьем месте брестский «Рух» — 43 балла, у столичного «Динамо» на одно очко меньше.

Матчи 22-го тура состоятся 11 и 12 сентября.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Блогерша показала очевидный лайфхак для простого приготовления макарон (Вид
Ромашина: Синхронное плавание могут исключить из программы ОИ
Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС
Украина практически лишилась шансов выиграть группу отбора ЧМ
Российский вратарь заключил контракт с клубом НХЛ на $12 млн
Какой будет первая игра Карпина? Анонс матча Россия – Хорватия
Александр Емельяненко дал согласие на бой с Вячеславом Дациком
СМИ: полузащитник «Барселоны» может перейти в российский клуб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь