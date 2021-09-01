Руслан Теверов признан лучшим игроком тура чемпионата Беларуси

В домашнем поединке с брестским «Динамо» 27-летний нападающий «Витебска» оформил голевой дубль и помог своей команде добиться победы со счетом 3:1. В этом сезоне Руслан Теверов забил уже 8 мячей. Благодаря этому успеху витебчане набрали 30 очков и поднялись на 6-е место в турнирной таблице национального первенства.
Лидирует действующий чемпион страны солигорский «Шахтер», в активе которого 47 баллов. Вторым идет борисовский БАТЭ, имеющий 45 очков, на третьем месте брестский «Рух» — 43 балла, у столичного «Динамо» на одно очко меньше.
Матчи 22-го тура состоятся 11 и 12 сентября.