Роналду поблагодарил Кавани за 7-й номер

«Я не был уверен, что получится снова получить этот номер в “Манчестер Юнайтед”, так что хотел бы сказать Эди большое спасибо за этот невероятный жест», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.

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Напомним, в прошлом сезоне в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером выступал форвард Эдинсон Кавани. Правила АПЛ запрещали менять номера, но клуб покинул Дэниел Джеймс, перешедший в «Лидс Юнайтед».

В результате 7-й номер освободился. Теперь его себе забрал Роналду.