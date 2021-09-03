Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Швеция
Испания
21
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Италия
Болгария
11
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Литва
Северная Ирландия
14
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Чехия
Беларусь
10
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Эстония
Бельгия
25
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Андорра
Сан-Марино
20
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Венгрия
Англия
04
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Польша
Албания
41
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Исландия
Румыния
02
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Лихтенштейн
Германия
02
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Сев. Македония
Армения
00
Все события
Фоторепортажи
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
09:18 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» отдала Пьянича в аренду «Бешикташу». Турецкий клуб выплатит игроку 2,75 млн евро за сезон

«Барселона» отдала полузащитника Миралема Пьянича в аренду «Бешикташу».

Барселона
БешикташЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Турецкий клуб сообщил, что за сезон выплатит боснийцу 2,75 млн евро чистыми. То есть «Бешикташ» возьмет на себя часть зарплаты Пьянича и ничего не будет платить за аренду «Барсе».

Ранее сообщалось, что зарплата хавбека составляет около 10 млн евро в год.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Ла Лиги Пьянич не выходил на поле. Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Россия в отборе на ЧМ-2022: теперь — без права на ошибку
Сборная Италии по футболу не проиграла в 35-м матче подряд
«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Полузащитник «Динамо» покинул расположение сборной России
Новички «Локомотива» определились с игровыми номерами
«Спартак» с крупной победы начал новый сезон КХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь