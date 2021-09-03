«Барса» отдала Пьянича в аренду «Бешикташу». Турецкий клуб выплатит игроку 2,75 млн евро за сезон
«Барселона» отдала полузащитника Миралема Пьянича в аренду «Бешикташу».
Барселона
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«Барселона» отдала полузащитника Миралема Пьянича в аренду «Бешикташу».
Турецкий клуб сообщил, что за сезон выплатит боснийцу 2,75 млн евро чистыми. То есть «Бешикташ» возьмет на себя часть зарплаты Пьянича и ничего не будет платить за аренду «Барсе».
Ранее сообщалось, что зарплата хавбека составляет около 10 млн евро в год.
В этом сезоне Ла Лиги Пьянич не выходил на поле. Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.