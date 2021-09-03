Ляич расторгнет контракт с «Бешикташем». У него проблемы в клубе из-за интереса «Спартака»

Напомним, «Спартак» предложил «Бешикташу» аренду футболиста с правом выкупа. Турецкий клуб принял это предложение. Когда москвичи уже отправили официальные документы «Бешикташу», Ляич отказался от предложения, заявив, что его девушка не хочет жить в Москве. Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби пришёл в ярость от поведения серба и потребовал исключить его из состава. Ляич будет работать отдельно от команды.





В ответ на это футболист сделал пост в «Инстаграме» с подписью: «Покорми собаку три дня, и она будет помнить тебя три года. Покорми человека три года, и он забудет тебя через три дня».