«Барса» и Ольмо договорились о 5-летнем контракте в последний день трансферного окна. Стороны заинтересованы в трансфере

Немецкий клуб разрешил «блаугране» вести переговоры с игроком в последний день трансферного окна, параллельно диалогу между клубами о цене сделки.

23-летний игрок согласился на 5-летний контракт со снижением зарплаты, получаемой им в «Лейпциге». В договоре были прописаны бонусы за индивидуальные и командные достижения, сообщает Mundo Deportivo.