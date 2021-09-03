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14:30 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» и Ольмо договорились о 5-летнем контракте в последний день трансферного окна. Стороны заинтересованы в трансфере

«Барселона» достигла договоренности о контракте с полузащитником «РБ Лейпциг» Дани Ольмо.

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Источник: AP 2021
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Немецкий клуб разрешил «блаугране» вести переговоры с игроком в последний день трансферного окна, параллельно диалогу между клубами о цене сделки.

23-летний игрок согласился на 5-летний контракт со снижением зарплаты, получаемой им в «Лейпциге». В договоре были прописаны бонусы за индивидуальные и командные достижения, сообщает Mundo Deportivo.

Несмотря на то, что «Барса» не успела оформить сделку в летнее трансферное окно, клуб сохраняет интерес к испанцу. Сам воспитанник каталонцев также заинтересован в переходе.


Сообщалось, что «Барса» давала 58 млн евро за Ольмо, но «Лейпциг» потребовал 75. Сине-гранатовые хотят подписать футболиста в 2022 году.

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