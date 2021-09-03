Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Сев. Македония
Армения
00
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Лихтенштейн
Германия
02
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Исландия
Румыния
02
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Польша
Албания
41
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Венгрия
Англия
04
Футбол. Чемпионат мира
4.09
Финляндия
Казахстан
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
17:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Венгер поделился мнением о возможном возвращении в «Арсенал»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о возможном возвращении в клуб.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

«Мне 71 год. Я отдал “Арсеналу” лучшие годы своей жизни. Сейчас клуб в хорошем состоянии. У них были непростые матчи, но у команды есть потенциал. Надеюсь, они смогут исправить ситуацию. На данный момент я просто болельщик», — приводит слова Венгера Mirror со ссылкой на Bild Live.

Французский специалист работал с «канонирами» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда становилась трехкратным победителем АПЛ, семикратным обладателем Кубка Англии и Суперкубка страны.

В сезоне-2021/22 «Арсенал» проиграл три стартовых матча в АПЛ.

Читайте также
 Какие пять упражнений нужно делать, чтобы похудеть. Комментирует тренер
«Трактор» собрал чемпионскую команду? Сколько получают его игроки
Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года
РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов
Биатлониста Матвея Елисеева выгнали из группы Каминского
США обошли Россию в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио
Гендиректор ЦСКА объяснил продажу футболистов в «Локомотив»
Матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» пройдет в Лондоне
Третьяк: Сборная России будет готовить два состава на Олимпиаду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь