Венгер поделился мнением о возможном возвращении в «Арсенал»

«Мне 71 год. Я отдал “Арсеналу” лучшие годы своей жизни. Сейчас клуб в хорошем состоянии. У них были непростые матчи, но у команды есть потенциал. Надеюсь, они смогут исправить ситуацию. На данный момент я просто болельщик», — приводит слова Венгера Mirror со ссылкой на Bild Live.