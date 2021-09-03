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19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Манджукич объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса» хорват Марио Манджукич объявил о завершении профессиональной карьеры.

Хорватия
Ювентус
Бавария
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Источник: AP 2021

«Дорогой маленький Марио. Ты распознаешь момент, когда нужно закончить карьеру, чтобы оставить бутсы в кабинете, и не будешь сожалеть об этом решении. Футбол всегда будет частью твоей жизни, и ты с нетерпением ждешь новой главы», — написал 35-летний Манджукич на своей странице в Instagram.

Манджукич выступал за загребское «Динамо», немецкие «Вольсфбург» и «Баварию», испанский «Атлетико», итальянские «Ювентус» и «Милан», катарский «Аль-Духаиль». Он становился чемпионом Германии, Италии и Хорватии, в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов. За сборную Хорватии Манджукич провел 89 матчей, забил 33 гола, в 2018 году стал вице-чемпионом мира.

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