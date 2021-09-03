Манджукич объявил о завершении карьеры

«Дорогой маленький Марио. Ты распознаешь момент, когда нужно закончить карьеру, чтобы оставить бутсы в кабинете, и не будешь сожалеть об этом решении. Футбол всегда будет частью твоей жизни, и ты с нетерпением ждешь новой главы», — написал 35-летний Манджукич на своей странице в Instagram.