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11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроку «Мидлсбро» предъявили обвинения за публикации, сделанные им, когда ему было 14 лет

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения 23-летнему британскому защитнику «Мидлсбро» Марку Бола в проступке при отягчающих обстоятельствах за публикации в социальных сетях в 2012 году, когда ему было 14 лет.

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«Марку Бола из футбольного клуба “Мидлсбро” были предъявлены обвинения в нарушении правила E3 регламента FA в отношении публикации в социальных сетях от 14 апреля 2012 года.

Данный пост является оскорбительным или несоответствующим, что противоречит правилу E3.1. При этом данный пост представляет собой нарушение при отягчающих обстоятельствах, которое определено в правиле E3.2, поскольку оно включает ссылку на сексуальную ориентацию.

У защитника есть время до 20 сентября 2021 года, чтобы дать ответ на это обвинение», — сказано в заявлении Футбольной ассоциации Англии, которое цитирует Daily Mail.

Отметим, что ранее игрок «Вест Хэма» Джаррод Боуэн был обвинён FA в публикации, в которой содержался расистский термин, который он написал, когда ему было 15 лет в 2012 году. Извинившись за пост, Боуэн получил письменное предупреждение и получил указание пройти образовательный курс.

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