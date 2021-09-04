Игроку «Мидлсбро» предъявили обвинения за публикации, сделанные им, когда ему было 14 лет

«Марку Бола из футбольного клуба “Мидлсбро” были предъявлены обвинения в нарушении правила E3 регламента FA в отношении публикации в социальных сетях от 14 апреля 2012 года.



Данный пост является оскорбительным или несоответствующим, что противоречит правилу E3.1. При этом данный пост представляет собой нарушение при отягчающих обстоятельствах, которое определено в правиле E3.2, поскольку оно включает ссылку на сексуальную ориентацию.



У защитника есть время до 20 сентября 2021 года, чтобы дать ответ на это обвинение», — сказано в заявлении Футбольной ассоциации Англии, которое цитирует Daily Mail.