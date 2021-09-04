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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Британское правительство отказалось отменять пятидневный карантин для Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду должен пройти пятидневный карантин после прибытия в Манчестер. Клуб обращался в британское правительство с просьбой сделать исключение для португальского игрока, но получил отказ, сообщает Manchester Evening News.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2021
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Напомним, 36-летний новичок команды прибыл в Манчестер в четверг, 2 сентября. В тот же день клуб объявил, что он будет выступать под 7-м номером.

В аэропорту звёздного португальца встречал бывший полузащитник команды Даррен Флетчер, который в настоящее время занимает пост технического директора клуба. Флетчер ранее играл вместе с Роналду.

Роналду после матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Ирландии (2:1) покинул расположение сборной Португалии. Капитан команды в концовке встречи получил жёлтую карточку, которая привела к его дисквалификации.


Роналду в том матче оформил дубль и принёс своей команде победу, попутно установив мировой рекорд. Он стал лучшим бомбардиром сборных в истории, забив 111 мячей.

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2:1
Первый тайм: 0:1
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