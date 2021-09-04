Радамель Фалькао стал футболистом «Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» объявил о подписании контракта с нападающим Радамелем Фалькао.
Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Райо Вальекано» объявил о подписании контракта с нападающим Радамелем Фалькао.
Срок контракта с 35-летним колумбийцем не уточняется. 1 сентября сообщалось, что игрок близок к заключению соглашения с испанским клубом на один год.
Фалькао перешел в «Райо Вальекано» на правах свободного агента. Предыдущим клубом форварда был «Галатасарай». В нынешнем сезоне футболист принял участие в трех матчах турецкой команды, после чего расторг контракт.