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15:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Радамель Фалькао стал футболистом «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» объявил о подписании контракта с нападающим Радамелем Фалькао.

Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Срок контракта с 35-летним колумбийцем не уточняется. 1 сентября сообщалось, что игрок близок к заключению соглашения с испанским клубом на один год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фалькао перешел в «Райо Вальекано» на правах свободного агента. Предыдущим клубом форварда был «Галатасарай». В нынешнем сезоне футболист принял участие в трех матчах турецкой команды, после чего расторг контракт.

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