Погба оценил трансферы Роналду и Варана в «Манчестер Юнайтед»

"Приезд Рафаэля Варана положительно повлиял на клуб. У нас с ним прекрасные отношения, мы знаем друг друга достаточно давно. Я счастлив, что он с нами в Манчестере, чтобы поделиться своим опытом и принести пользу своими игровыми качествами.