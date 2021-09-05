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17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Погба оценил трансферы Роналду и Варана в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оценил громкие приобретения «красных дьяволов» в летнее трансферное окно.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

"Приезд Рафаэля Варана положительно повлиял на клуб. У нас с ним прекрасные отношения, мы знаем друг друга достаточно давно. Я счастлив, что он с нами в Манчестере, чтобы поделиться своим опытом и принести пользу своими игровыми качествами.

Роналду? Всегда приятно играть с лучшими. Это огромный плюс для футболистов, когда они могут тренироваться с великим игроком. Он поднимет уровень нашей команды", — приводит слова Погба Get French Football News со ссылкой на интервью Telefoot.

Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предлагает Полю Погба новый контракт, по которому футболист сможет получать € 467 тыс. в неделю.

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