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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, сколько заработал Гризманн за два года в «Барселоне»

Нападающий Антуан Гризманн за время игры в «Барселоне» заработал € 46,5 млн без вычета налогов, сообщает Football Espana.

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Источник: Reuters

Если бы Гризманн остался в каталонской команде на все пять лет контракта, он смог бы получить € 177,5 млн с учётом всех бонусов. Контракт Гризманна был разделён на несколько частей. Фиксированные € 17 млн в его первом сезоне выросли бы до € 21 млн к последнему, из расчёта один миллион в год — без учёта бонусов. Француз получал бы бонус в размере € 2,5 млн евро за сезон, если отыграл 60% времени.

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Сообщалось, что если бы Гризманн, перешедший в «Атлетико», остался в «Барселоне» до 30 июня 2022 года, каталонский клуб был бы обязан выплатить ему € 7 млн в качестве бонусов. За сезоны-2022/2023 и 2023/2024 Гризманн бы получил ещё по € 6,5 млн за лояльность. Таким образом, из-за перехода форварда в мадридский клуб с обязательством выкупа «Барселона» сэкономила € 20 млн, положенных Гризманну по контракту.

Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.

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