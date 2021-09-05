Трансфер Роналду — золотая жила для «МЮ». Он принесет клубу десятки миллионов прибыли

Возвращение Криштиану Роналду в Манчестер — это романтика, ностальгия, голы, крики «Si!», посты в Instagram. Все это мы будем наблюдать своими глазами. А еще это большой бизнес. Денежный вопрос в контексте Криштиану важнее, чем в случае с любым другим футболистом планеты. Переход Роналду — это беспроигрышный бизнес-план.

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Роналду принес «Ювентусу» сказочную прибыль

«Думал ли я, что приобретать Роналду — неправильный шаг? Никогда. Я бы снова провернул эту сделку хоть завтра».

Это слова президента «Ювентуса» Андреа Аньелли из интервью газете La Repubblica этой весной. Итальянский клуб бесславно прервал свою гегемонию в чемпионате, лишь чудом зацепившись за топ-4 и место в Лиге чемпионов. А в самом престижном еврокубке только единожды забрался в четвертьфинал за три года с момента подписания Роналду. Вылетев от «Аякса», «Лиона» и «Порту». Так себе список.

И все равно Аньелли уверенно утверждает, что трансфер Роналду успешен, хотя ожидаемые результаты так и не были достигнуты. Правда, это только на поле.

За его пределами «Ювентус» перешел на новую ступень эволюции. Использование Криштиану как повелителя собственного глобального бренда привело к мгновенному росту уже в первый год его пребывания в Турине. Потраченные в сумме на португальца астрономические на первый взгляд 340 миллионов евро (трансфер, зарплата и бонус агенту) — умнейшая инвестиция. Просто взгляните на отчетность «Ювентуса» до и после прихода Криштиану (данные исследования «Из Мадрида в Турин: Экономика Роналду»):

Роналду помог «Ювентусу» сократить отставание от «Реала», «Барселоны» и «МЮ» в уровне доходов, однако амбиции в Лиге чемпионов так и не были реализованы. В этом — главный минус трансфера Криштиану в итальянский клуб.

Фоторепортаж Как живет Криштиану Роналду в Турине

Покупка Роналду — историческое наследие и рекламная акция на 337 миллионов человек

В 14 раз больше, чем население Австралии. Почти в 2,5 раза больше, чем население России. Больше, чем население США. Это все про количество подписчиков Роналду в Instagram. «Ювентус» в 2020 году вышел на третье место по количеству фолловеров в этой социальной сети, опередив «МЮ».

Правда, теперь кажется, что скоро в этом списке нас ожидает рокировка. За первый час после объявления о трансфере Криша на аккаунт «красных дьяволов» подписалось 800 тысяч человек, за следующие четыре дня — еще 3,1 миллиона. Пост в аккаунте Роналду с объявлением о переходе в «Ювентус» три года назад собрал 11 миллионов лайков, а сообщение о возвращении на «Олд Траффорд» уже близится к отметке в 19 миллионов. CR7 с годами становится все более масштабным брендом, и прикоснуться к нему мечтает каждый клуб.

Плюс 94 миллиона подписчиков в Twitter и 150 — в Facebook. Это самый глобальный пласт аудитории, который только возможен в мире спорта. Клуб с большими ресурсами сумеет заработать на резко возросшем спросе — так сделал «Ювентус», так сделает и «МЮ».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTO-ldLgiVr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTO-ldLgiVr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTO-ldLgiVr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Немаловажный фактор — наследие. Когда Криштиану закончит карьеру (сложно поверить, но и это рано или поздно произойдет), больше всего он будет ассоциироваться со своим самым успешным и последним клубом/клубами. Миллионы фанатов останутся поддерживать команды, за которые играл их кумир. В этом контексте маркетинговый потенциал для «МЮ» неизмерим. Возможно, лучший игрок в истории футбола взял свои первые и последние трофеи в «Юнайтед» — это шикарная история.

Своим возвращением Роналду привлекает к «МЮ» многочисленную аудиторию молодых болельщиков, поддерживающих любимых спортсменов, а не клубы. А таких сейчас много.

«Совсем недавно было исследование, которое подтвердило следующее: на Дальнем Востоке и в Китае люди больше следят за игроками, нежели за клубами. Это очень похоже на модель в НБА, где фанаты перебегают от одной команды к другой, потому что Леброн Джеймс перешел из “Майами” в “Кливленд”, а затем в “Лейкерс”. Эта тенденция прослеживается у молодых фанатов. Они больше привержены личностям спортсменов, нежели их командам», — сказала в интервью The Athletic исполнительный директор агентства спортивного маркетинга B-Engaged Эссен Шах.

Закончив карьеру в Манчестере — месте, которое общественностью и самим Криштиану воспринимается как его дом, — Роналду может связать свой бизнес с клубом. Тем самым именно «Юнайтед», а не «Реал» может стать главным клубом в истории Криштиану — а это солидный фактор для завоевания новой аудитории и подписания новых контрактов со спонсорами.

«МЮ» уже успешно зарабатывает на бренде Роналду, сообщив, что седьмой номер все-таки будет красоваться именно на спине португальца, а заявленный под ним Эдинсон Кавани будет играть с числом 21 на спине. Новостные каналы и соцсети облетели видео, где толпы людей заполняют магазин «МЮ», сметая футболки. Да, с продаж экипировки клуб получает только роялти от производителя (обычно 10−15% от дохода), но это только начало. Билеты на домашний матч с «Ньюкаслом» 11 сентября, который станет первым для Криштиану после возвращения, уже продаются по 3000 фунтов.

«МЮ» и без Криштиану был настоящей финансовой машиной, стабильно входя в топ-3 самых доходных клубов мира согласно рейтингу Deloitte. Однако коллаборация с самым узнаваемым спортсменом планеты принесет дополнительные дивиденды и еще больше заглушит недовольство спонсоров и болельщиков апрельским фэйлом под названием Суперлига.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTUhkHCAFtd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTUhkHCAFtd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTUhkHCAFtd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Итог

Можно долго рассуждать о финансовой уникальности бренда Роналду, однако ключевой смысл его возвращения в Манчестер — спортивные успехи. Фанатам плевать на рост доходов клуба, если команда вновь останется без трофеев. Такая корпорация, как «Юнайтед», эффективно может существовать и без фактора CR7, но теперь в ее руках человек, способный на регулярной основе приносить десятки миллионов своими действиями на поле и вне его. Требования высоки, как и всегда в случае с Криштиану. Но ему не привыкать.