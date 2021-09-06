«Ювентус» предложил Дибале контракт до 2025 года с зарплатой 8,5 миллиона евро
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала ведет переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала ведет переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, туринцы сделали еще одну попытку продлить соглашение с 27-летним аргентинцем. Руководство клуба предложило игроку контракт до 2025 года с зарплатой 8,5 миллиона евро и бонусом 1 миллион евро. Сам Дибала хотел бы получать около 10 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне Дибала провел 26 матчей за «Ювентус», на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Текущий контракт игрока истекает летом 2022 года.