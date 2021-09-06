«Ювентус» предложил Дибале контракт до 2025 года с зарплатой 8,5 миллиона евро

По сведениям источника, туринцы сделали еще одну попытку продлить соглашение с 27-летним аргентинцем. Руководство клуба предложило игроку контракт до 2025 года с зарплатой 8,5 миллиона евро и бонусом 1 миллион евро. Сам Дибала хотел бы получать около 10 миллионов евро в год.