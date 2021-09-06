Неймар получает в «ПСЖ» дополнительно € 6,5 млн в год за вежливость и пунктуальность

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

В частности, был раскрыт пункт, по которому бразилец должен вести себя вежливо и дружелюбно, а также быть пунктуальным и открытым для общения с болельщиками. За это нападающий получает дополнительные € 6,5 млн в год.

Условия контракта также включают в себя запрет на публичную критику решений клуба и обязанность приветствовать болельщиков до и после матча. Кроме того, Неймар должен избегать негативных высказываний в адрес сотрудников «ПСЖ» и его фанатов.