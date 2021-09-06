«Ливерпуль» выступил с заявлением о ситуации с Кейта, который не может вернуться из Гвинеи

«Мы находимся в постоянном контакте с Наби и регулярно общаемся через руководство национальной команды. Мы рады, что Кейта в безопасности, о нём заботятся. Конечно, ситуация нестабильна, и мы будем продолжать диалог с властями, чтобы Наби своевременно и безопасно вернулся в Ливерпуль», — приводит заявление представителя клуба Goal.