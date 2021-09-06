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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» выступил с заявлением о ситуации с Кейта, который не может вернуться из Гвинеи

«Ливерпуль» сделал заявление по поводу ситуации с полузащитником Наби Кейта, который пока не может вернуться из Гвинеи из-за произошедшего государственного переворота. Кейта был вызван в сборную Гвинеи для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года.

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Источник: AFP 2021

«Мы находимся в постоянном контакте с Наби и регулярно общаемся через руководство национальной команды. Мы рады, что Кейта в безопасности, о нём заботятся. Конечно, ситуация нестабильна, и мы будем продолжать диалог с властями, чтобы Наби своевременно и безопасно вернулся в Ливерпуль», — приводит заявление представителя клуба Goal.

Ранее сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели. Матч Гвинея — Марокко, который должен был состояться сегодня, 6 сентября, перенесён.

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