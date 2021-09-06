Пеле находится в госпитале около недели

Неизвестно, в чем заключается причина госпитализации. Однако бизнес-менеджер Пеле Джо Фрага сообщил, что причин для беспокойства нет, по его словам, Пеле проходит полный комплекс обследований, сканирований и анализов, что занимает не один день.

Как сообщает globo.com, Пеле был госпитализирован в прошлый вторник, поскольку в ходе профилактического осмотра у него была обнаружена проблема со здоровьем.

В прошлый вторник Пеле опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он упал в обморок и был госпитализирован, заявив, что проходит обычное обследование.