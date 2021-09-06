«Кайрат» без футболистов сборной проиграл «Шахтеру» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу карагандинцев. Голами отметились Эдин Рустемович и Оралхан Омиртаев.

В матче принимали участие футболисты, не задействованные в игры национальных сборных. Ворота «Кайрата» защищал Стас Покатилов.