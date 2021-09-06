«Кайрат» без футболистов сборной проиграл «Шахтеру» в товарищеском матче
«Кайрат» и «Шахтер» провели товарищеский матч, сообщается в соцсетях алматинского клуба.
Кайрат
Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
«Кайрат» и «Шахтер» провели товарищеский матч, сообщается в соцсетях алматинского клуба.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу карагандинцев. Голами отметились Эдин Рустемович и Оралхан Омиртаев.
В матче принимали участие футболисты, не задействованные в игры национальных сборных. Ворота «Кайрата» защищал Стас Покатилов.
Напомним, что в игровом календаре перерыв, связанный с матчами отборочного раунда чемпионата мира-2022.