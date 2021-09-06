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19:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» без футболистов сборной проиграл «Шахтеру» в товарищеском матче

«Кайрат» и «Шахтер» провели товарищеский матч, сообщается в соцсетях алматинского клуба.

Кайрат
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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу карагандинцев. Голами отметились Эдин Рустемович и Оралхан Омиртаев.

В матче принимали участие футболисты, не задействованные в игры национальных сборных. Ворота «Кайрата» защищал Стас Покатилов.

Напомним, что в игровом календаре перерыв, связанный с матчами отборочного раунда чемпионата мира-2022.

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