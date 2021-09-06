«Салернитана» презентовала своего новичка Рибери
38-летний французский полузащитник Франк Рибери официально стал игроком «Салернитаны».
СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
38-летний французский полузащитник Франк Рибери официально стал игроком «Салернитаны».
Рибери остался без клуба после истечения контракта с «Фиорентиной» этим летом. По данным СМИ, соглашение Рибери с «Салернитаной» рассчитано на один год и предусматривает зарплату в 1,5 млн евро.
«Салернитана» не смогла набрать очки в первых двух турах чемпионата Италии и занимает 18-е место в турнирной таблице.