Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
7.09
Азербайджан
Португалия
Футбол. Сборные
7.09
Люксембург
Катар
Футбол. Чемпионат мира
7.09
Хорватия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
7.09
Россия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
7.09
Словакия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
7.09
Ирландия
Сербия
Все события
Фоторепортажи
32Все участники Лиги чемпионов по группам
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
20:23 (мск), источник: Sport24

«Салернитана» презентовала своего новичка Рибери

38-летний французский полузащитник Франк Рибери официально стал игроком «Салернитаны».

СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Рибери остался без клуба после истечения контракта с «Фиорентиной» этим летом. По данным СМИ, соглашение Рибери с «Салернитаной» рассчитано на один год и предусматривает зарплату в 1,5 млн евро.

«Салернитана» не смогла набрать очки в первых двух турах чемпионата Италии и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Читайте также
 «Вертят попами перед чужими мужьями». В русском хоккее начали отказываться от красивых девушек из групп поддержки
Американка, которая лижет в прямом эфире, стала самой популярной девушкой в августе на Twitch
Пеле находится в госпитале около недели
«Рыдали и мужчины, и женщины»: экс-глава КХЛ — о «Локомотиве»
ФИФА хочет реформировать чемпионат мира по футболу
«Краснодар» обыграл «Рубин» благодаря дублю Владимира Ильина
Футболисты сборной России обратились к болельщикам (видео)
СМИ: ЦСКА предложил за 17-летнего нападающего 10 миллионов евро
Стали известны игроки, которых Витория хотел видеть в «Спартаке»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь