Умер кумир миллионов Бельмондо. А вы знали, что он был вице-президентом «ПСЖ»?
Но был против современного футбола.
Но был против современного футбола.
В понедельник не стало
Все мы знаем Бельмондо как замечательного актера. Но в свое время именно он стоял у истоков «Пари Сен-Жермен». В 1973 году
«Там было много моих друзей. Фрэнсис Борелли, Даниэль Эштер, Джеки Блош, очень хороший парень. Они попросили меня возглавить тот “ПСЖ”. Вместе с ними я вложился в это приключение. Но оно было недолгим. Мне было сложно совмещать футбол с моим съемочным графиком. Остаюсь ли я болельщиком “ПСЖ”? Да, всегда!», — говорил Бельмондо в интервью Parisian три года назад.
Спустя год после прихода Бельмондо «ПСЖ» вышел в элитный дивизион чемпионата Франции. И больше его не покидал. Сам же
Я вложил очень много денег. Жаль, что я не сохранил небольшой процент в клубе.
Но несмотря на всю поддержку команды, Бельмондо был против современного футбола. Особенно в плане финансов. Хотя на «Парк де Пренс» он появлялся регулярно.
«Что я думаю о Кавани, Неймаре и Мбаппе? Они зарабатывают слишком много денег. Даже чересчур. Это аморально. Это убивает спортивную борьбу. Раньше [Раймон] Копа (нападающий сборной Франции в 50-х годах прошлого века, — Sport24) вообще ничего не получал, играя за “Реал”. Конечно, мы не можем сравнивать времена. Но такой чемпион, как Пеле заставлял меня мечтать больше, чем современные футболисты. И это вопрос денег», — говорил актер.
После печальной новости «Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением.
«Наш национальный “Бебель”, который навсегда останется одним из самых любимых актеров Франции, любил футбол. И долгое время занимался им. Он был вратарем.
В 1973 году вместе с Даниэлем Эштером и Фрэнсисом Борелли
«Пари Сен-Жермен» выражает соболезнования его семье и близким".