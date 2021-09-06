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6 сентября, источник: Sport24

Умер кумир миллионов Бельмондо. А вы знали, что он был вице-президентом «ПСЖ»?

Но был против современного футбола.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: twitter.com/PSG_inside

В понедельник не стало Жан-Поля Бельмондо. Причина смерти 88-летнего легендарного французского актера пока не сообщается.

Все мы знаем Бельмондо как замечательного актера. Но в свое время именно он стоял у истоков «Пари Сен-Жермен». В 1973 году Жан-Поль по просьбе своего друга модельера Даниэля Эштера стал вице-президентом клуба, который в тот момент находился в сложном финансовом положении и нуждался в серьезных инвестициях.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Умер Жан-Поль Бельмондо

«Там было много моих друзей. Фрэнсис Борелли, Даниэль Эштер, Джеки Блош, очень хороший парень. Они попросили меня возглавить тот “ПСЖ”. Вместе с ними я вложился в это приключение. Но оно было недолгим. Мне было сложно совмещать футбол с моим съемочным графиком. Остаюсь ли я болельщиком “ПСЖ”? Да, всегда!», — говорил Бельмондо в интервью Parisian три года назад.

Спустя год после прихода Бельмондо «ПСЖ» вышел в элитный дивизион чемпионата Франции. И больше его не покидал. Сам же Жан-Поль сожалеет, что в свое время не оставил долю в клубе.

Я вложил очень много денег. Жаль, что я не сохранил небольшой процент в клубе.
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
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Но несмотря на всю поддержку команды, Бельмондо был против современного футбола. Особенно в плане финансов. Хотя на «Парк де Пренс» он появлялся регулярно.

«Что я думаю о Кавани, Неймаре и Мбаппе? Они зарабатывают слишком много денег. Даже чересчур. Это аморально. Это убивает спортивную борьбу. Раньше [Раймон] Копа (нападающий сборной Франции в 50-х годах прошлого века, — Sport24) вообще ничего не получал, играя за “Реал”. Конечно, мы не можем сравнивать времена. Но такой чемпион, как Пеле заставлял меня мечтать больше, чем современные футболисты. И это вопрос денег», — говорил актер.

После печальной новости «Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением.

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«Наш национальный “Бебель”, который навсегда останется одним из самых любимых актеров Франции, любил футбол. И долгое время занимался им. Он был вратарем.

В 1973 году вместе с Даниэлем Эштером и Фрэнсисом Борелли Жан-Поль Бельмондо участвовал в возрождении «Пари Сен-Жермен». Он оставался верен своему клубу. Всегда присутствовал на трибунах вместе со своим другом Шарлем Жераром. Его сын Поль, а затем и внук Виктор продолжили традицию и тоже были верны красно-синим цветам.

«Пари Сен-Жермен» выражает соболезнования его семье и близким".

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