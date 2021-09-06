Умер кумир миллионов Бельмондо. А вы знали, что он был вице-президентом «ПСЖ»?

В понедельник не стало Жан-Поля Бельмондо. Причина смерти 88-летнего легендарного французского актера пока не сообщается.

Все мы знаем Бельмондо как замечательного актера. Но в свое время именно он стоял у истоков «Пари Сен-Жермен». В 1973 году Жан-Поль по просьбе своего друга модельера Даниэля Эштера стал вице-президентом клуба, который в тот момент находился в сложном финансовом положении и нуждался в серьезных инвестициях.

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«Там было много моих друзей. Фрэнсис Борелли, Даниэль Эштер, Джеки Блош, очень хороший парень. Они попросили меня возглавить тот “ПСЖ”. Вместе с ними я вложился в это приключение. Но оно было недолгим. Мне было сложно совмещать футбол с моим съемочным графиком. Остаюсь ли я болельщиком “ПСЖ”? Да, всегда!», — говорил Бельмондо в интервью Parisian три года назад.

Спустя год после прихода Бельмондо «ПСЖ» вышел в элитный дивизион чемпионата Франции. И больше его не покидал. Сам же Жан-Поль сожалеет, что в свое время не оставил долю в клубе.

Я вложил очень много денег. Жаль, что я не сохранил небольшой процент в клубе. Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=8800244&id=456239579&hash=de42eba8f13bcc8e&hd=1" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=2146420&id=168426093&hash=42f9ea76f7404fe9&hd=1" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-279812&id=166885522&hash=6dd0384dba203a74&hd=1" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-159591418&id=456239088&hash=cf17417f4c8e7b48&hd=1" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-159591418&id=456239419&hash=61bd7e4e2a94c6e8&hd=1" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8t3JdIaAZ50" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qnsR4NRWHsE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/a7NGua3_bRs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=50744&id=155443466&hash=f3b6f66b187eb07e" width="426" height="240" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-159591418&id=456239028&hash=54a9c523495d3b22" width="426" height="240" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но несмотря на всю поддержку команды, Бельмондо был против современного футбола. Особенно в плане финансов. Хотя на «Парк де Пренс» он появлялся регулярно.

«Что я думаю о Кавани, Неймаре и Мбаппе? Они зарабатывают слишком много денег. Даже чересчур. Это аморально. Это убивает спортивную борьбу. Раньше [Раймон] Копа (нападающий сборной Франции в 50-х годах прошлого века, — Sport24) вообще ничего не получал, играя за “Реал”. Конечно, мы не можем сравнивать времена. Но такой чемпион, как Пеле заставлял меня мечтать больше, чем современные футболисты. И это вопрос денег», — говорил актер.

После печальной новости «Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением.

«Наш национальный “Бебель”, который навсегда останется одним из самых любимых актеров Франции, любил футбол. И долгое время занимался им. Он был вратарем.

В 1973 году вместе с Даниэлем Эштером и Фрэнсисом Борелли Жан-Поль Бельмондо участвовал в возрождении «Пари Сен-Жермен». Он оставался верен своему клубу. Всегда присутствовал на трибунах вместе со своим другом Шарлем Жераром. Его сын Поль, а затем и внук Виктор продолжили традицию и тоже были верны красно-синим цветам.