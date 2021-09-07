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00:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «ПСЖ» назвал сказочниками и неудачниками основателей Суперлиги

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи назвал сказочниками и неудачниками испанские «Реал», «Барселону» и итальянский «Ювентус» из-за попытки создания футбольной Суперлиги.

ПСЖ
Реал
Барселона
Ювентус
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Источник: AP 2021

В середине апреля 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Позднее стало известно, что все основатели Суперлиги покинули Европейскую ассоциацию клубов (ECA). Позже девять клубов признали проект Суперлиги ошибкой и приняли решение отозвать заявления о выходе из организации и пойти на сделку с УЕФА, согласно которой каждый клуб сделает пожертвования в размере 15 миллионов евро в качестве «жеста доброй воли». Свою приверженность идее Суперлиги сохраняют туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и «Барселона».

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«Я не буду тратить много времени, говоря о 18 апреле и “не-такой-Суперлиге”, потому что не хочу уделять внимание сказочникам и неудачникам. Вместе мы защищали интересы европейского футбола для всех. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА Александера Чеферина, который противостоял полуночному перевороту. Он сказал: “Мы победим”, и мы сделали это. Пока эти три клуба-повстанца тратят энергию, искажают повествования и продолжают кричать в небо, остальные двигаются вперед», — цитирует Аль-Хелаифи Marca.

Аль-Хелаифи в апреле был назначен на пост председателя Европейской ассоциации клубов (ECA) вместо Андреа Аньелли из «Ювентуса».

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