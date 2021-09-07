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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» и «Челси» планируют провести матч с нулевым выбросом углерода

«Тоттенхэм» планирует провести с «Челси» первый в мире футбольный матч с нулевым выбросом углерода. Команды встретятся в рамках чемпионата Англии 19 сентября.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AP 2021
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Пресс-служба «шпор» призывает болельщиков прибыть на матч на общественном транспорте или на велосипеде. На стадионе будут предлагать еду на растительной основе, приготовленную из местных и экологически чистых продуктов. Обе команды прибудут на автобусах, работающих на биотопливе, которое снижает выбросы углерода, а игроки будут пить воду из картонных коробок, предоставленных «Тоттенхэмом», а не из пластиковых.

«Мы с нетерпением ожидаем демонстрации нашего широкого спектра устойчивых мер, которые уже приняты, и призываем наших поклонников предпринять простые действия, которые могут иметь огромное значение в решении неотложных проблем изменения климата», — говорится в заявлении «Тоттенхэма».

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Отмечается, что идею проведения матча с нулевым выбросом углерода поддерживает и правительство Великобритании. В ноябре в Глазго пройдёт конференция ООН по изменению климата.

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