«Тоттенхэм» и «Челси» планируют провести матч с нулевым выбросом углерода
«Тоттенхэм» планирует провести с «Челси» первый в мире футбольный матч с нулевым выбросом углерода. Команды встретятся в рамках чемпионата Англии 19 сентября.
«Тоттенхэм» планирует провести с «Челси» первый в мире футбольный матч с нулевым выбросом углерода. Команды встретятся в рамках чемпионата Англии 19 сентября.
«Мы с нетерпением ожидаем демонстрации нашего широкого спектра устойчивых мер, которые уже приняты, и призываем наших поклонников предпринять простые действия, которые могут иметь огромное значение в решении неотложных проблем изменения климата», — говорится в заявлении «Тоттенхэма».
Отмечается, что идею проведения матча с нулевым выбросом углерода поддерживает и правительство Великобритании. В ноябре в Глазго пройдёт конференция ООН по изменению климата.