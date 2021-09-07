«Тоттенхэм» и «Челси» планируют провести матч с нулевым выбросом углерода

Пресс-служба «шпор» призывает болельщиков прибыть на матч на общественном транспорте или на велосипеде. На стадионе будут предлагать еду на растительной основе, приготовленную из местных и экологически чистых продуктов. Обе команды прибудут на автобусах, работающих на биотопливе, которое снижает выбросы углерода, а игроки будут пить воду из картонных коробок, предоставленных «Тоттенхэмом», а не из пластиковых.