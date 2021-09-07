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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду приступил к тренировкам «Манчестер Юнайтед» в общей группе

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский футболист Криштиану Роналду провел встречу с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером и приступил к тренировкам с командой, сообщается на сайте английского клуба.

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Источник: AFP 2021
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Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в августе, его контракт с манкунианцами заключен по схеме «2+1». Ранее клуб объявил, что 36-летний португалец получил седьмой игровой номер. Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и провел за команду 292 матча, забив 118 голов.

3 сентября футболист прилетел в Манчестер и сразу отправился на карантин. Во вторник Роналду встретился с Сульшером, с которым он успел поиграть за «Манчестер» во время своего первого прихода в клуб. Кроме этого португалец познакомился с одноклубниками и присоединился к ним на тренировке.

«Манчестер Юнайтед» в ближайшем матче чемпионата Англии примет «Ньюкасл» 11 сентября.

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