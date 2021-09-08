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18:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА запретила клубам АПЛ использовать бразильских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) проинформировала клубы английской премьер-лиги о невозможности использовать в своих матчах игроков сборной Бразилии в течение пяти дней, сообщает The Times.

Бразилия
Ливерпуль
Манчестер Сити
Лидс
Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2021

Отмечается, что в ближайших играх не смогут принять участие восемь футболистов из пяти клубов: Алиссон, Фабиньо, Роберто Фирмино (все — «Ливерпуль»), Габриэль Жезус, Эдерсон (оба — «Манчестер Сити»), Рафинья («Лидс»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Тиаго Силва («Челси»). В случае нарушения запрета ФИФА применит санкции. Запрет на использование бразильских игроков связан с тем, что клубы лиги отказались отпускать их в сборную Бразилии.

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Ранее источник сообщил РИА Новости, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо не смогут помочь своей команде в матчах против грозненского «Ахмата» в 7-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и лондонского «Челси» в стартовом матче на групповом этапе Лиги чемпионов из-за санкций ФИФА.

Клаудиньо и Малком были вызваны в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре, но не поехали в состав бразильской команды на выездную игру против чилийцев, которая прошла 2 сентября, после того, как получили сообщение от российского клуба с призывом вернуться в Россию. Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила жалобу в ФИФА на «Зенит» из-за этой ситуации, и в итоге ФИФА наложила санкции на участие игроков в ближайших матчах.

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