ФИФА запретила клубам АПЛ использовать бразильских футболистов

Отмечается, что в ближайших играх не смогут принять участие восемь футболистов из пяти клубов: Алиссон, Фабиньо, Роберто Фирмино (все — «Ливерпуль»), Габриэль Жезус, Эдерсон (оба — «Манчестер Сити»), Рафинья («Лидс»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Тиаго Силва («Челси»). В случае нарушения запрета ФИФА применит санкции. Запрет на использование бразильских игроков связан с тем, что клубы лиги отказались отпускать их в сборную Бразилии.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо не смогут помочь своей команде в матчах против грозненского «Ахмата» в 7-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и лондонского «Челси» в стартовом матче на групповом этапе Лиги чемпионов из-за санкций ФИФА.