«Ливерпуль», «Сити», «МЮ», «Челси» и «Лидс» оспорят бан бразильских игроков. Решение ФИФА не окончательно

Ранее стало известно, что ФИФА по просьбе бразильской конфедерации футбола (CBF) запретила «Ливерпулю», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лидсу» выпускать на поле бразильских игроков, не отпущенных в сборную, с 10 по 14 сентября.

Читайте также ФИФА запретила клубам АПЛ использовать бразильских футболистов

Речь идет о Фабиньо, Алиссоне, Роберто Фирмино (все — «Ливерпуль»), Эдерсоне, Габриэле Жезусе («Ман Сити»), Рафинье Диасе («Лидс»), Тиаго Силве («Челси»), Фреде («МЮ»).

Пять затронутых клубов не согласны с решением УЕФА, сообщает The Independent. Они считают, что для запрета нет никаких оснований, учитывая чрезвычайные обстоятельства, связанные с коронавирусными ограничениями.

Пять упомянутых клубов разозлило то, что CBF не просила о наказании для «Эвертона», не отпустившего Ришарлисона в сборную. У CBF не было претензий к «ирискам», так как игрок принял участие в Олимпиаде-2020.