«ПСЖ» — главе Ла Лиги Тебасу: Мы соблюдаем правила УЕФА. Ваши заявления оскорбительные и клеветнические

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Парижский клуб в лице генерального секретаря клуба Викториано Мелеро написал Тебасу письмо, где выразил недовольство его «оскорбительными и клеветническими заявлениями» о парижском клубе.

Во вторник Тебас заявил, что «ПСЖ» получает госфинансирование из Катара, а сегодня сказал, что парижский клуб напоминает ему турниры для легенд с учетом возраста игроков, добавив, что их проект нежизнеспособен.

«Вы прямо и неуважительно атакуете игроков просто потому, что они решили покинуть ваш турнир. В то же время вы в полной мере использовали этих величайших игроков мира для продвижения своей лиги до недавнего времени.



Ваши комментарии о возрасте этих футболистов оскорбляют не только их прошлую и настоящую роль в футболе, но и миллионы болельщиков по всему миру, которые боготворят их», — написал Мелеро.

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Викториано упрекнул Тебаса за принятие «стратегии, благоприятствующей экономическому расширению Ла Лиги без внутреннего финансового регулирования».