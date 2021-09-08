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20:31 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» — главе Ла Лиги Тебасу: Мы соблюдаем правила УЕФА. Ваши заявления оскорбительные и клеветнические

«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу высказываний президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

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Источник: Reuters
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Парижский клуб в лице генерального секретаря клуба Викториано Мелеро написал Тебасу письмо, где выразил недовольство его «оскорбительными и клеветническими заявлениями» о парижском клубе.

Во вторник Тебас заявил, что «ПСЖ» получает госфинансирование из Катара, а сегодня сказал, что парижский клуб напоминает ему турниры для легенд с учетом возраста игроков, добавив, что их проект нежизнеспособен.

«Вы прямо и неуважительно атакуете игроков просто потому, что они решили покинуть ваш турнир. В то же время вы в полной мере использовали этих величайших игроков мира для продвижения своей лиги до недавнего времени.

Ваши комментарии о возрасте этих футболистов оскорбляют не только их прошлую и настоящую роль в футболе, но и миллионы болельщиков по всему миру, которые боготворят их», — написал Мелеро.

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Викториано упрекнул Тебаса за принятие «стратегии, благоприятствующей экономическому расширению Ла Лиги без внутреннего финансового регулирования».

«Сейчас общеизвестно, что некоторые испанские клубы и ваша лига сталкиваются с неприемлемым уровнем долга из-за грубой бесхозяйственности, не говоря уже о том, как испанский футбол финансировался за последнее десятилетие, в том числе государством.

Время от времени вы позволяете себе публично атаковать французскую лигу, наш клуб, наших игроков — вместе с футболистами других клубов — и болельщиков французского футбола.

При этом вы постоянно размещаете оскорбительные и клеветнические заявления, намекающие на то, что мы не соблюдаем финансовые правила в футбола, среди других необоснованных заявлений. Год за годом мы соблюдаем правила УЕФА и Франции», — заявил Мелеро.

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