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17:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Безупречность Роналду доказали математически

Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для вычисления самого безупречного футболиста в истории. Об этом сообщает Daily Mail.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Ученый рассмотрел игроков, выигрывавших как минимум дважды приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч», по нескольким признакам: национальные и международные призы, забитые мячи за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на «Золотой мяч», а также личные рекорды. Согласно его математическому доказательству больше всего очков — 537 — набрал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, став лучшим футболистом в истории.

Далее в списке располагается форвард ПСЖ Лионель Месси, набравший 503 очка. Третье место занял бразилец Пеле с 459 очками.

В минувшее трансферное окно Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в МЮ. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча» и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

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