Безупречность Роналду доказали математически

Ученый рассмотрел игроков, выигрывавших как минимум дважды приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч», по нескольким признакам: национальные и международные призы, забитые мячи за клубы и сборные, процент от общего числа проголосовавших в номинации на «Золотой мяч», а также личные рекорды. Согласно его математическому доказательству больше всего очков — 537 — набрал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, став лучшим футболистом в истории.