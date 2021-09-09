Прерванный матч «Ницца» — «Марсель» будет переигран на другом стадионе

«Ницца» наказана тремя матчами без зрителей и лишена двух очков, одно из которых — условно. Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес, который бросал бутылки в сторону болельщиков «Ниццы», дисквалифицирован на два матча, полузащитник «бело-голубых» Димитри Пайет — на один матч условно.

Встреча, проходившая 22 августа в Ницце, была остановлена на 75-й минуте. В общей сложности игра была прервана на полтора часа после того, как Пайет бросил обратно одну из множества пластиковых бутылок, которые в него метали болельщики «Ниццы». После этого фанаты хозяев прорвались на поле. Стычки проходили между футболистами обеих команд, болельщиками и стюардами. Затем судья отправил игроков в раздевалки.