Кокорин пожаловался на статус знаменитости в России

30-летний Кокорин признался, что у статуса знаменитости в России есть недостатки.

Сложно быть известным в России. Если ты совершишь даже маленькую ошибку, то из этого непременно сделают серьезную проблему. Видимо, иногда я делаю так, как считаю нужным для себя, а окружающие это не одобряют. Александр Кокорин российский футболист

Кокорин перебрался в чемпионат Италии в январе 2021-го. Пока россиянин не сумел закрепиться в основной команде. На счету нападающего лишь четыре матча за «Фиорентину».

До перехода в итальянский клуб он выступал за «Спартак», «Сочи», «Зенит» и «Динамо». Также нападающий привлекался к играм за национальную команду России.

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