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17:54 (мск), источник: Газета.Ру

Кокорин рассказал, почему не скучает по России

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что не скучает по родине.

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Источник: РИА "Новости"
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«Я не скучаю по России, потому что много лет жил в этой стране. Я родился в небольшом городе в 600 км от Москвы. Потом переехал в столицу. Я не скучаю по России, ведь я жил во всех красивых городах страны, а теперь хочу увидеть некоторые европейские города», — цитирует форварда официальный сайт итальянского клуба.

Россиянин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы. Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

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