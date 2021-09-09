Кокорин рассказал, почему не скучает по России
Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что не скучает по родине.
Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что не скучает по родине.
«Я не скучаю по России, потому что много лет жил в этой стране. Я родился в небольшом городе в 600 км от Москвы. Потом переехал в столицу. Я не скучаю по России, ведь я жил во всех красивых городах страны, а теперь хочу увидеть некоторые европейские города», — цитирует форварда официальный сайт итальянского клуба.
Россиянин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы. Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».