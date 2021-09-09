Роналду об «МЮ»: Я не отдыхать приехал. Буду важным игроком в ближайшие 3−4 года
Нападающий Криштиану Роналду рассказал о намерении проявить себя в «Манчестер Юнайтед».
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Нападающий Криштиану Роналду рассказал о намерении проявить себя в «Манчестер Юнайтед».
«Я здесь именно для этого. Я не отдыхать приехал. Раньше у меня в этом клубе все было хорошо, мы выигрывали трофеи. Я много лет выступал в этой футболке. Но теперь я здесь для того, чтобы снова побеждать.
Я подготовлен, как и мои партнеры, я готов играть. Это хороший шанс для меня, болельщиков и клуба сделать шаг вперед. Я готов и думаю, что буду важным игроком в ближайшие 3−4 года», — сказал Роналду.
Роналду — лучший игрок в истории по алгоритму математика из Оксфорда на основе игр за клубы и сборные, Месси — 2-й, Пеле — 3-й, Марадона — 9-й.