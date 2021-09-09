Роналду об «МЮ»: Я не отдыхать приехал. Буду важным игроком в ближайшие 3−4 года

«Я здесь именно для этого. Я не отдыхать приехал. Раньше у меня в этом клубе все было хорошо, мы выигрывали трофеи. Я много лет выступал в этой футболке. Но теперь я здесь для того, чтобы снова побеждать.



Я подготовлен, как и мои партнеры, я готов играть. Это хороший шанс для меня, болельщиков и клуба сделать шаг вперед. Я готов и думаю, что буду важным игроком в ближайшие 3−4 года», — сказал Роналду.