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22:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии

Защитник «Лиона» Жером Боатенг, ранее выступавший за «Баварию», признан виновным по делу о домашнем насилии.

Лион
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Источник: AP 2021

Он заплатит штраф размеров в € 1,8 млн в качестве возмещения морального ущерба.

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска после ссоры. Помимо штрафа Боатенгу грозил тюремный срок до пяти лет.

Напомним, в феврале 2021 года Касия Ленхардт, другая бывшая девушка защитника, была найдена мёртвой в своей квартире в Берлине. В полиции сообщили, что смерть модели не была насильственной.

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