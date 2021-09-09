Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии

Он заплатит штраф размеров в € 1,8 млн в качестве возмещения морального ущерба.

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска после ссоры. Помимо штрафа Боатенгу грозил тюремный срок до пяти лет.