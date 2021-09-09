Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии
Защитник «Лиона» Жером Боатенг, ранее выступавший за «Баварию», признан виновным по делу о домашнем насилии.
Лион
БаварияЧемпионат Франции: таблица и календарь
Защитник «Лиона» Жером Боатенг, ранее выступавший за «Баварию», признан виновным по делу о домашнем насилии.
Он заплатит штраф размеров в € 1,8 млн в качестве возмещения морального ущерба.
Ранее сообщалось, что прокуратура Германии обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на свою девушку во время отпуска после ссоры. Помимо штрафа Боатенгу грозил тюремный срок до пяти лет.
Напомним, в феврале 2021 года Касия Ленхардт, другая бывшая девушка защитника, была найдена мёртвой в своей квартире в Берлине. В полиции сообщили, что смерть модели не была насильственной.