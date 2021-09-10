Озил недоволен своим положением в «Фенербахче» и выразил желание покинуть клуб

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Как сообщает AS Diario, 32-летний немец намерен уйти из клуба и продолжить карьеру в одной из команд МЛС или Катара. Причины недовольства Озила не уточняются.

Всего немецкий хавбек провёл за «Фенербахче» 15 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.