«Ювентус» начинает жить без Роналду. Как оценивать три года португальца в Турине?

В субботу Криштиану Роналду должен появиться на поле в матче английской премьер-лиги впервые после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

На протяжении трех сезонов португальский нападающий выступал в «Ювентусе», где ни разу не прошел дальше четвертьфинала Лиги чемпионов

«Ювентус» в субботу проведет матч без Роналду с «Наполи»

В 2018 году «Ювентус» решился на историческое подписание одного из лучших форвардов в истории футбола. За переход 33-летнего игрока было заплачено 100 миллионов евро, но сомнений в форме и возможностях Роналду не было ни у кого.

Туринскому клубу было нужно нечто, чтобы выйти на новый уровень. Команда уже семь лет подряд выигрывала чемпионат Италии и дважды за предыдущие четыре сезона доходила до финала Лиги чемпионов, где проигрывала испанским грандам.

Итальянский футбол давно находился в тени английского и испанского, и вот итальянский флагман — «Ювентус» — через покупку Роналду громко объявлял о своих максимальных амбициях. «Юве» не хуже «Барсы» или «Реала», он может позволить себе купить Роналду, а Роналду поможет «Юве» выиграть Лигу чемпионов.

Помимо спортивных причин для трансфера были, конечно, и маркетинговые. За Роналду, как и за Месси, всегда следом тянутся орды болельщиков и спонсоров, которые приносят в клуб деньги. И если «отбить половину суммы перехода на продаже футболок» — это миф, то вот косвенные доходы от наличия мегазвезды действительно существуют.

Мотивация португальца тоже была понятна — его отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом стали рабоче-бытовыми и лишились былой романтики. «Сантьяго Бернабеу» по-прежнему его любил, но это же не сравнится с тем, чтобы собрать заново полный стадион сумасшедших фанатов на презентации. Он покорил Португалию, Англию и Испанию. Италия — красивая точка на карте.

Проблема была ровно одна, но очень большая — Роналду не был частью стратегической кампании президента «Ювентуса» Андреа Аньелли. Нынешним летом мы еще раз убедились, что никто не может планировать покупку Месси или Криштиану. «Есть небольшое количество игроков, которые могут решать, где они хотят играть. У них ведущая роль в переговорах. Криштиану сам примет решение, где он хочет выступать, не “Манчестер Сити” или я», — говорил Хосеп Гвардиола незадолго до закрытия трансферного окна.

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» сейчас столкнутся с той же проблемой, с которой столкнулся «Ювентус» три года назад — весь заранее подготовленный план пришлось свернуть и подстраиваться под перешедшую в команду суперзвезду.

Как показало время, даже для таких гигантов, как Месси и Криштиану, существует оптимальные и неоптимальные условия. Аргентинец идеально смотрелся в «Барселоне» Гвардиолы на позиции ложной девятки с Хави и Иньестой в центре полузащиты. Португальцу было очень комфортно в «Реале» Зидана с оруженосцем Бензема и гениальным трио в полузащите Каземиро-Модрич-Кроос.

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Все команды (тут мы можем говорить о разных примерах в рамках одного клуба: то есть, «Барселона»-2011 и «Барселона»-2016 это разные команды), которые пытались играть с двумя гениями без нужных инструментов, просто усложняли себе жизнь. Месси и Роналду могли набивать серьезную статистику и индивидуально выглядеть очень круто, но в то же время команды получали кучу проблем.

Первый большой облом «Ювентуса» с Роналду — вылет из Лиги чемпионов-2018/19 на стадии четвертьфинала. Молодой и задорный «Аякс» просто стал использовать хаотичное движение Криштиану при позиционной обороне и разрывать соперника.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Как живет Криштиану Роналду в Турине

Месси и Роналду — это игроки, освобожденные от общекомандного прессинга. Либо за них кто-то должен выполнять грязную работу, либо их недостатки нужно минимизировать особыми тактическими построениями. И в этом нет какого-то снобизма — экономя силы, Месси и Роналду сохраняют возможность быть эффективными на протяжении всего матча и всего сезона.

Выстроенная позиционная оборона и тактическая гибкость были главной фишкой «Ювентуса» Аллегри. Когда специалист лишился возможности играть в свой футбол, он ушел. Итальянские журналисты передавали как байку то, что Аллегри сказал Аньелли — с Роналду «Ювентус» успеха не добьется. Как оказалось, был прав.

Но это была проблема не Роналду, а клуба. Вместо того, чтобы взять практичного тренера, который способен был бы максимально выстроить игру вокруг португальца (раз уж вы на него молиться начали), Аньелли последовательно перебрал двух максимально неподходящих для этого специалистов — эстета Сарри и неопытного Пирло.

Маурицио Сарри — это тоже человек-проект. Теоретически чопорный гегемон под его руководством должен был превратиться в красивую бабочку и тем самым увеличить армию болельщиков и количество респектов от футбольного мира. Прекрасная задача, в которую никак не вписывается Роналду, а также необходимость выигрывать трофеи здесь и сейчас. Сарри — архитектор-долгострой. В топ-клубах нет столько времени, сколько у него было в «Эмполи» или «Наполи».

Сарри очень быстро дали понять, кто главный человек в команде, и его творческая работа свелась к обслуге лучшего футболиста чемпионата. Аллегри лишили привычного порядка работы, а Сарри даже не дали, где развернуться, только вручили микроскоп, которым нужно было забивать гвозди.

Разумеется, команда, которую два года стилистически шатало из стороны в сторону, которая так и не научилась жить с Роналду, постепенно деградировала. Пирло просто оказался не способен справиться с таким болезненным наследством.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 3, 11.09.2021, 19:00 Наполи - Ювентус -

Криштиану удалось покинуть Италию, сохранив лицо. Он дважды выиграл скудетто, постоянно был лучшим бомбардиром серии А и дважды признавался там футболистом года — задача-минимум для его эго выполнена. Он был лучшим, окружение подкачало.

А вот руководство «Ювентуса» вместо выхода на новый уровень потеряло три года и подпортило карьеру трем тренерам. Аллегри-то свое сейчас отыграет, Сарри уже привык к образу мученика, а вот Пирло вряд ли мог желать о таком старте карьеры — при нем «Ювентус» из гегемона превратился в четвертую команду страны.

В Турине думали, что Роналду кудесник, который все изменит взмахом волшебной палочки. На деле же Роналду — сверхсложное в обращении оружие массового поражения. В «Ювентусе» потратили 100 миллионов евро, но забыли прочитать инструкцию по применению. В итоге, массовое поражение пережил только сам «Ювентус».