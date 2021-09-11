В России спорят о тендере на телеправа РПЛ. Но в Англии с ее миллиардным контрактом не увидят дебют Роналду за «МЮ»

Когда Англия заодно с КНДР и Туркменистаном

Знаете, что объединяет Кубу, Туркменистан, КНДР, Афганистан и Англию? Во всех этих странах не увидят первый после возвращения матч Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед». С первыми четырьмя все понятно — там в принципе не показывают АПЛ. А вот в Англии наблюдать за камбэком великого португальца смогут только те 76 тысяч зрителей, кто придет в субботу на «Олд Траффорд» на матч с «Ньюкаслом». Ажиотаж бешеный — еще за неделю до игры в медиа и соцсетях мелькали сообщения про билеты за 3000 фунтов.

А вот по телевидению эту игру не покажут. Вернее, конечно, покажут — в 189 странах, где есть трансляции АПЛ. Но в Англии в прямом эфире матча «МЮ» — «Ньюкасл» не будет. Причина — так называемый телевизионный блэкаут, или, другими словами, запрет на трансляцию по телевидению игр, которые начинаются в 15.00 по местному времени.

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Про английский блэкаут краем уха слышали многие. Историю его зарождения возводят к 1960-м годам, когда телевизионные трансляции постепенно стали получать все большее распространение. Например, в 1965 году ВВС впервые купила права на хайлайты матчей, чтобы показывать их в программе Match of the Day. Считается, что тогда же босс «Бернли» Бен Лорд убедил своих коллег и футбольную лигу, что показ дневных субботних матчей по ТВ негативно скажется на посещаемости.

При этом законодательно блэкаут был оформлен в Англии только в 1987 году, когда телекомпания ITV купила права на показ матчей высшего дивизиона за 6,3 миллиона фунтов — смешные по нынешним временам, но вполне приличные 35 лет назад деньги. Футбольная ассоциация и вещатели опирались на статью 48 устава УЕФА: она позволяет странам-членам союза выбирать в выходные дни слот размером в 2,5 часа, когда прямые трансляции футбольных матчей запрещены. В Англии выбрали время в субботу с 14.45 до 17.15. Мотивы УЕФА были понятны — чиновники опасались, что увеличение количества трансляций отпугнет публику от посещения стадионов.

Однако сейчас этим правом пользуются только три страны — Англия, Шотландия и Черногория.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Роналду не повезло дважды

Интересно, что блэкаут распространяется на любые трансляции футбола, не только местных лиг. В 2018 году ФА и УЕФА выступили против компании Eleven Sports, которая пыталась показывать в запретное время матчи ла лиги и серии А. В итоге Eleven Sports вынуждена была смириться и пойти на уступки. Так что субботние испанские и итальянские матчи, которые начинаются в 17.00 по английскому времени, зрители в Британии могут наблюдать начиная только с 15-й минуты игры.

Забавно, но под это секвестирование попала и первая игра Роналду за «Ювентус» в 2018 году.

Исключение было только один раз — во время доигровки сезона-2019/20 и в сезоне-2020/21. Поскольку болельщики из-за ковидных ограничений не могли попасть на трибуны, все матчи начинались в разное время, чтобы у фанатов была возможность увидеть свою команду по ТВ. Однако с началом этого сезона вернулись не только зрители, но и традиционный блэкаут.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTnzQd8Ie4H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTnzQd8Ie4H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTnzQd8Ie4H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Manchester United (@manchesterunited)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Блэкаут как основа футбольной пирамиды

В итоге из-за истории с матчем «МЮ» против «Ньюкасла» и дебютом Криштиану, который в Англии вживую увидят только болельщики на стадионе, в Британии снова развернулась дискуссия — является ли блэкаут анахронизмом для современной цифровой эпохи или в нем есть смысл?

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Те, кто выступают за отмену блэкаута, полагают, что прогресс рано или поздно победит, а наличие трансляции по ТВ не сказывается на посещаемости.

«Бундеслига является прекрасным противовесом утверждению, что прямые трансляции удерживают болельщиков от посещения матчей своих любимых команд вживую. В Германии все матчи бундеслиги транслируются по телевидению, а заполняемость стадионов постоянно превышает 90 процентов, что соответствует показателям премьер-лиги. В Италии, где все матчи серии А тоже транслируются в прямом эфире по телевидению, заполняемость стадионов заметно ниже — менее 70%. Это говорит о том, что на посещаемость футбольных матчей влияет больше факторов, чем просто наличие прямая трансляции по ТВ, — например, цены на билеты, качество инфраструктуры и общее впечатление от матча», — говорил The Athletic Джек Дженовезе, старший аналитик компании Ampere, занимающейся аналитикой СМИ.

«В мировом масштабе дебют Роналду будет грандиозным событием, и в этом ирония — вы сможете увидеть его по всему миру, но не здесь. Нынешняя система кажется устаревшей. Люди просто к этому привыкли, и все», — считает бывший исполнительный редактор Sky Sports Шон Кэрнс, проработавший в компании более 30 лет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTmMS0FI8I9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTmMS0FI8I9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTmMS0FI8I9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Manchester United (@manchesterunited)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сторонники сохранения блэкаута упирают на то, что речь в данном случае не о клубах АПЛ и их болельщиках, а о тех, кто находится на нижних этажах футбольной пирамиды.

«Решились бы некоторые фанаты посмотреть за дебютом Роналду дома или в пабе, если бы была такая возможность, или пошли бы на стадион болеть за свою команду?», — спрашивает в интервью The Athletic Шон Харви, бывший исполнительный директор английской футбольной лиги (объединяет клубы чемпионшипа, лиги 1 и лиги 2 — Прим. «СЭ»).

Тем же вопросом задается на своей странице в Twitter и журналист ESPN Дэйл Джонсон: «Что выберет фанат морозным зимним субботним днем — пойти на стадион или посмотреть в 15.00 матч “МЮ”, “Арсенала” и так далее?».

На самом деле точного ответа на этот вопрос нет — только предположения. Но матчи в субботу в 15.00 — это многолетняя часть английской футбольной культуры. В это время играют не только в АПЛ, но и во всех дивизионах, что идут за ней — начиная от чемпионшипа и заканчивая 6-м дивизионом и даже ниже. Сторонники блэкаута считают, что при его отмене в первую очередь пострадают маленькие клубы, существование которых сильно завязано на доходах от matchday (билеты, еда и так далее).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTO-ldLgiVr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTO-ldLgiVr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTO-ldLgiVr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы в куда большей степени полагаемся на посещаемость, чем клубы, расположенные выше в пирамиде», — сказал iNews бывший исполнительный директор ФА Питер Паласиос, ныне руководящий «Трэнмир Роверс» — клубом из пригорода Ливерпуля, выступающим в лиге 2 (4-й по силе дивизион).

Футбол Англия 2021/2022 Тур 4, 11.09.2021, 17:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед -

«У нас много фанатов “Ливерпуля” и “Эвертона”, которые приходят на наши матчи. Люди могут сказать, что если вы отмените блэкаут, это не повлияет на вашу посещаемость. Но это произойдет», — продолжает Паласиос.

По мнению Джонсона, фанаты условных «Рочдейла» или «Торки Юнайтед», которые купили сезонные абонементы, никуда не денутся. А даже если и денутся, то они уже все равно отдали свои деньги. А вот публика, ходящая на свои местные клубы нерегулярно, может заметно поредеть.

Понятно, что если эти люди выберут просмотр матча АПЛ пару-тройку раз за сезон — это не смертельно. Но в долгосрочной перспективе это будет иметь серьезный накопительный негативный эффект для маленьких клубов, которые будут постепенно терять аудиторию.

Но пока всех интересует только Роналду и его дебют.