«Кристал Пэлас» обыграл «Тоттенхэм Хотспур»

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Тоттенхэм Хотспур». «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 3:0.

С 58-й минуты матча гости играли в меньшинстве. Защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Счёт в матче был открыт на 76-й минуте встречи. Нападающий «орлов» Уилфрид Заха реализовал пенальти, который заработал Конор Галлахер. Момент был проверен на VAR, после чего арбитр встречи Джонатан Мосс указал на одиннадцатиметровую точку.

На 84-й минуте матча, вышедший на замену, нападающий Одсонн Эдуард забил гол с передачи Заха. В добавленное ко второму тайму время Эдуард оформил дубль, ему ассистировал Галлахер.