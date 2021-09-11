Роналду забил два за «МЮ» сразу же — любимому клиенту! Добавил из вратарской и отправил между ног

Криштиану Роналду забил в первом же тайме после возвращения — открыл счет в игре с «Ньюкаслом» на второй добавленной в первом тайме.

Португалец сразу же вышел в основе, появился центрфорвардом в 4−2−3−1 с поддержкой Бруну, Гринвуда и Санчо мощным веером чуть ниже. Криш много и активно перемещался по всему фронту, но первый гол после возвращения забил, когда находился четко там, где и должен обитать центральный нападающий.

Мэйсон Гринвуд бил со своей правой стороны из-за штрафной, не самый хитрый удар усложнился благодаря легкому рикошету — поэтому вратарь «Ньюкасла» Фредди Вудмен не зафиксировал, а Криштиану тут же подскочил и добил из вратарской.

«Юнайтед» владел преимуществом, а Роналду был одним из самых активных — он забил пятым ударом, чаще за этот первый тайм не бил никто.

Правда, в начале второго «Ньюкасл» внезапно отыгрался после молниеносной контратаки, но Криштиану все исправил уже через шесть минут: уже «МЮ» развернул быстрое нападение.

Роналду рванул и быстро, и так, чтобы контролировать офсайдную линию, а Люк Шоу дождался идеального момента и выкатил португальцу уже в штрафную. Криш пробил четко между ног Вудмену. Получается, что камбэк-гола — хотя бы в какой-то степени подарочки от кипера, который дебютирует в АПЛ в этом сезоне.