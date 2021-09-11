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20:41 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду забил два за «МЮ» сразу же — любимому клиенту! Добавил из вратарской и отправил между ног

200-й матч с двумя голами!

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Криштиану Роналду забил в первом же тайме после возвращения — открыл счет в игре с «Ньюкаслом» на второй добавленной в первом тайме.

Португалец сразу же вышел в основе, появился центрфорвардом в 4−2−3−1 с поддержкой Бруну, Гринвуда и Санчо мощным веером чуть ниже. Криш много и активно перемещался по всему фронту, но первый гол после возвращения забил, когда находился четко там, где и должен обитать центральный нападающий.

Источник: Reuters

Мэйсон Гринвуд бил со своей правой стороны из-за штрафной, не самый хитрый удар усложнился благодаря легкому рикошету — поэтому вратарь «Ньюкасла» Фредди Вудмен не зафиксировал, а Криштиану тут же подскочил и добил из вратарской.

Источник: Reuters

«Юнайтед» владел преимуществом, а Роналду был одним из самых активных — он забил пятым ударом, чаще за этот первый тайм не бил никто.

Источник: Reuters

Правда, в начале второго «Ньюкасл» внезапно отыгрался после молниеносной контратаки, но Криштиану все исправил уже через шесть минут: уже «МЮ» развернул быстрое нападение.

Источник: Reuters

Роналду рванул и быстро, и так, чтобы контролировать офсайдную линию, а Люк Шоу дождался идеального момента и выкатил португальцу уже в штрафную. Криш пробил четко между ног Вудмену. Получается, что камбэк-гола — хотя бы в какой-то степени подарочки от кипера, который дебютирует в АПЛ в этом сезоне.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

  • Криш 200-й раз в карьере забил два или больше, 27-й такое произошло в составе «Манчестер Юнайтед». Еще 122 таких игры у него было в «Реале», 23 в «Ювентусе», 27 в сборной Португалии и один в юности за «Спортинг». Важный матч невозможен без красивых цифр — мы же говорим о человеке, который их просто притягивает
  • Роналду очень любит забивать «Ньюкаслу» — это вневременное: уже семь мячей этой команде (чаще только «Астон Вилле» — восемь), единственный хет-трик в Англии был тоже именно им.
  • Криштиану забил в АПЛ после паузы в 12 лет и 124 дня (4507 дней, если считать так) — тогда, в мае 2009-го, был гол «Ман Сити». Сразу после — перемещение в Мадрид и другие приключения.
  • У португальца теперь второй самый продолжительный отрезок между голами за один клуб — дольше перерыв в АПЛ был только у Уэйна Руни, который возвращался в «Эвертон» и забивал там через 13 лет и 121 день.
  • Роналду вскочил на третье место в рейтинге возрастных авторов голов клуба: ему 36 лет и 218 дней, а старше были только партнеры по его первому заходу в «МЮ» — Райан Гиггз (39 лет и 86 дней) и Пол Скоулз (37 лет и 304 дня).

Источник: Reuters
Манчестер Юнайтед
4:1
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
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