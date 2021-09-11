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18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Ньюкасл Юнайтед».

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Источник: Reuters
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Счёт был открыт в добавленное к первому тайму время. Нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду забил гол в ворота Фредди Вудмана. Матч с «Ньюкаслом» стал первым для португальца после возвращения в стан «красных дьяволов».

На 61-й минуте матча Роналду забил второй гол с передачи Люка Шоу.

Текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» можно увидеть здесь.

Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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