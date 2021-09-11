Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Астон Вилла
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Райо Вальекано
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Химки
31
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Металлург Лп
03
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Клермон Фут
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Факел
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Норвич
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Брайтон
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Вулверхэмптон
02
Футбол. Первый дивизион
16:30
КАМАЗ
Оренбург
04
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Боруссия Д
34
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Вольфсбург
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Майнц
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Акрон
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Олимп-Долгопрудный
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Венеция
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Нефтехимик
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Волгарь
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Крылья Советов
20
Все события
Фоторепортажи
28Россия — Мальта: болельщики скучали, игроки перекусывали на поле, Карпин ярко жестикулировал
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
20:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Боруссия» обыграла «Байер» со счетом 4:3, Лунев остался в запасе

Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Байер» (4:3) в матче 4-го тура чемпионата Германии.

Байер
Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Дубль в составе гостей сделал Эрлин Холанн. Один из мячей он забил с пенальти. Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. Место в воротах занял Лукас Градецки.

Чемпионат Германии. Бундеслига

4-й тур.

«Байер» — «Боруссия Д» — 3:4 (2:1)

Голы: Вирц, 9 (1:0). Холанн, 37 (1:1). Шик, 45+1 (2:1). Брандт, 49 (2:2). Диаби, 55 (3:2). Рафаэл Геррейру, 71 (3:3). Холанн, 77 — с пенальти (3:4).

«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг, Андрих, Демирбай (Беллараби, 79), Вирц, Шик (Аларио, 78), Диаби, Паулинью (Адли, 63).

«Боруссия Д»: Кобель, Менье, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Понграчич (Хуммельс, 84), Витсель (Мален, 65), Ройс, Брандт, Дахуд, Беллингем (Вольф, 89), Холанн.

Предупреждения: Менье, 20. Вирц, 60. Холанн, 60. Фримпонг, 70. Коссуну, 75. Диаби, 86. Вольф, 90+2.

Судья: Зиберт.

11 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

Байер
3:4
Первый тайм: 2:1
Боруссия Д
 Курникова, Кафельников, Сампрас. Как сейчас выглядят звезды тенниса 90-х
Осенний антидепрессант: очень красивые спортсменки в купальниках
«Зенит» не зря спасал Малкома: бразилец помог Семаку победить
Приключения Камано завершились хэппи-эндом! Прилетел и забил два
Роналду забил два за «МЮ» сразу же, причем любимому клиенту
Чемпионы Токио-2020 получат по машине за 6 миллионов рублей
Московский «Спартак» обыграл дома «Химки» в матче РПЛ
Промес: Не уйду из «Спартака», пока не возьмем значимый трофей
«Кристал Пэлас» крупно обыграл «Тоттенхэм»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь