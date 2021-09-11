«Боруссия» обыграла «Байер» со счетом 4:3, Лунев остался в запасе
Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Байер» (4:3) в матче 4-го тура чемпионата Германии.
Дортмундская «Боруссия» на выезде победила «Байер» (4:3) в матче 4-го тура чемпионата Германии.
Дубль в составе гостей сделал Эрлин Холанн. Один из мячей он забил с пенальти. Российский голкипер «Байера» Андрей Лунев остался в запасе. Место в воротах занял Лукас Градецки.
Чемпионат Германии. Бундеслига
4-й тур.
«Байер» — «Боруссия Д» — 3:4 (2:1)
Голы: Вирц, 9 (1:0). Холанн, 37 (1:1). Шик, 45+1 (2:1). Брандт, 49 (2:2). Диаби, 55 (3:2). Рафаэл Геррейру, 71 (3:3). Холанн, 77 — с пенальти (3:4).
«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну, Фримпонг, Андрих, Демирбай (Беллараби, 79), Вирц, Шик (Аларио, 78), Диаби, Паулинью (Адли, 63).
«Боруссия Д»: Кобель, Менье, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Понграчич (Хуммельс, 84), Витсель (Мален, 65), Ройс, Брандт, Дахуд, Беллингем (Вольф, 89), Холанн.
Предупреждения: Менье, 20. Вирц, 60. Холанн, 60. Фримпонг, 70. Коссуну, 75. Диаби, 86. Вольф, 90+2.
Судья: Зиберт.
11 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».