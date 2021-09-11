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21:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в дебютном матче Влашича

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» поделил очки в гостевом матче с «Саутгемптоном» — 0:0.

Саутгемптон
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Этот матч стал дебютным в составе «молотков» для Николы Влашича, который в конце трансферного окна перебрался в Англию из московского ЦСКА.

Хорват появился на поле на 63-й минуте и уже через несколько минут создал опасный момент, однако защитники «святых» справились и выбили мяч из штрафной.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце встречи хозяева имели несколько хороших шансов для взятия ворот, но Лукашу Фабиански удалось сохранить их в неприкосновенности.

После четырёх матчей «Саутгемптон» имеет в своём активе три очка и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. Лондонцы идут четвёртыми, набрав восемь очков.

Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
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