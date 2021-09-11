Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Мальорка
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Фиорентина
00
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
14
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Астон Вилла
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Райо Вальекано
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Химки
31
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Металлург Лп
03
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Клермон Фут
40
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Факел
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Норвич
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Брайтон
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Вулверхэмптон
02
Футбол. Первый дивизион
16:30
КАМАЗ
Оренбург
04
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Боруссия Д
34
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Вольфсбург
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Майнц
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Акрон
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Олимп-Долгопрудный
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Венеция
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Нефтехимик
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Волгарь
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Крылья Советов
20
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
14Карпин начал с нулей
21:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» переиграл Норвич и одержал первую победу в АПЛ

Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне.

Арсенал
НорвичЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Арсенал» оказался сильнее соперника со счётом 1:0 и одержал первую победу в нынешнем розыгрыше АПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Встреча получилась напряжённой и не изобиловала опасными моментами. Единственный гол на 66-й минуте забил нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который откликнулся на передачу форварда Николя Пепе.

«Арсенал» в четырех матчах набрал 3 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (0) — на последней позиции.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 0:0
Норвич
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Зенит» не зря спасал Малкома: бразилец помог Семаку победить
Приключения Камано завершились хэппи-эндом! Прилетел и забил два
Роналду забил два за «МЮ» сразу же, причем любимому клиенту
Чемпионы Токио-2020 получат по машине за 6 миллионов рублей
«Спартак» подал признаки жизни, отгрузив «трешку» «Химкам»
«Наполи» вырвал победу в концовке матча с «Ювентусом»
«Кристал Пэлас» крупно обыграл «Тоттенхэм»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь