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19:17 (мск), источник: Матч ТВ

Дубль Роналду помог «МЮ» разгромить «Ньюкасл» и выйти в лидеры АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 4-го тура АПЛ.

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Счет в матче открыл Криштиану Роналду, забив свой первый гол после возвращения в английский клуб. Португалец добил мяч в ворота после удара Мэйсона Гринвуда.

Во второй половине встречи гости смогли сравнять счет, точный удар на счету Хавьера Манкильо.

Позже Роналду, получив передачу из глубины поля, сделал забег к ворота «Ньюкасла» и сделал дубль.

В заключительные 10 минут Бруну Фернандеш дальним ударом забил третий гол в составе манчестерского клуба, а также мяч на свой счет записал Джесси Лингард.

Команда Уле-Гуннара Сульшера, набрав 10 очков, вышла в лидеры АПЛ, «Ньюкасл» опустился на 19-ю строчку.

В других матчах «Саутгемптон» и «Вест Хэм» сыграли вничью, «Брентфорд» проиграл в концовке «Брайтону».

Манчестер Юнайтед
4:1
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
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