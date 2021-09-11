Дубль Роналду помог «МЮ» разгромить «Ньюкасл» и выйти в лидеры АПЛ

Счет в матче открыл Криштиану Роналду, забив свой первый гол после возвращения в английский клуб. Португалец добил мяч в ворота после удара Мэйсона Гринвуда.

Во второй половине встречи гости смогли сравнять счет, точный удар на счету Хавьера Манкильо.

Позже Роналду, получив передачу из глубины поля, сделал забег к ворота «Ньюкасла» и сделал дубль.

В заключительные 10 минут Бруну Фернандеш дальним ударом забил третий гол в составе манчестерского клуба, а также мяч на свой счет записал Джесси Лингард.

Команда Уле-Гуннара Сульшера, набрав 10 очков, вышла в лидеры АПЛ, «Ньюкасл» опустился на 19-ю строчку.