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11 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Дубль Лукаку помог «Челси» разгромить «Астон Виллу» в матче АПЛ

Футболисты лондонского «Челси» с крупным счетом обыграли «Астон Виллу» в матче четвертого тура чемпионата Англии.

Челси
Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча на поле «Челси» завершилась со счетом 3:0.

Дубль оформил Ромелу Лукаку (15-я, 90+3-я минута), также отличился Матео Ковачич (49).

Действующий победитель Лиги чемпионов «Челси» будет соперником петербургского «Зенита» на групповом этапе турнира.

Первая встреча команд пройдет 14 сентября в Лондоне, ответная — 8 декабря в Санкт-Петербурге.

Челси
3:0
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
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