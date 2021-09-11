Дубль Лукаку помог «Челси» разгромить «Астон Виллу» в матче АПЛ
Футболисты лондонского «Челси» с крупным счетом обыграли «Астон Виллу» в матче четвертого тура чемпионата Англии.
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Футболисты лондонского «Челси» с крупным счетом обыграли «Астон Виллу» в матче четвертого тура чемпионата Англии.
Встреча на поле «Челси» завершилась со счетом 3:0.
Дубль оформил Ромелу Лукаку (15-я, 90+3-я минута), также отличился Матео Ковачич (49).
Действующий победитель Лиги чемпионов «Челси» будет соперником петербургского «Зенита» на групповом этапе турнира.
Первая встреча команд пройдет 14 сентября в Лондоне, ответная — 8 декабря в Санкт-Петербурге.