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11 сентября, источник: Sport24

«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в первом матче Нагельсмана против бывшего клуба

«Бавария» на выезде разгромила «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура Бундеслиги.

БаварияЛейпцигЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся 11 сентября, завершилась со счетом 4:1 в пользу мюнхенцев. Это был первый матч для главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана против своей бывшей команды.

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Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда Роберт Левандовски реализовал пенальти, забив в 17-м матче за «Баварию» подряд во всех турнирах и побив рекорд Герда Мюллера.

В дебюте второго тайма Джамал Мусиала удвоил преимущество гостей, а на 54-й Лерой Сане довел счет до крупного.

Усилиями Конрада Лаймера «РБ Лейпциг» отыграл один мяч, но в концовке встречи гол Максима Шупо-Мотинга оформил разгромную победу «Баварии».

«Бавария» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, на 2 очка отставая от «Вольфсбурга». «РБ Лейпциг» с 3 очками занимает 13-ю позицию.

РБ Лейпциг
1:4
Первый тайм: 0:1
Бавария
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