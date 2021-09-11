«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в первом матче Нагельсмана против бывшего клуба

Встреча, состоявшаяся 11 сентября, завершилась со счетом 4:1 в пользу мюнхенцев. Это был первый матч для главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана против своей бывшей команды.

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Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда Роберт Левандовски реализовал пенальти, забив в 17-м матче за «Баварию» подряд во всех турнирах и побив рекорд Герда Мюллера.

В дебюте второго тайма Джамал Мусиала удвоил преимущество гостей, а на 54-й Лерой Сане довел счет до крупного.

Усилиями Конрада Лаймера «РБ Лейпциг» отыграл один мяч, но в концовке встречи гол Максима Шупо-Мотинга оформил разгромную победу «Баварии».