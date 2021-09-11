«Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в первом матче Нагельсмана против бывшего клуба
«Бавария» на выезде разгромила «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура Бундеслиги.
«Бавария» на выезде разгромила «РБ Лейпциг» в матче 4-го тура Бундеслиги.
Встреча, состоявшаяся 11 сентября, завершилась со счетом 4:1 в пользу мюнхенцев. Это был первый матч для главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана против своей бывшей команды.
Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда Роберт Левандовски реализовал пенальти, забив в 17-м матче за «Баварию» подряд во всех турнирах и побив рекорд Герда Мюллера.
В дебюте второго тайма Джамал Мусиала удвоил преимущество гостей, а на 54-й Лерой Сане довел счет до крупного.
Усилиями Конрада Лаймера «РБ Лейпциг» отыграл один мяч, но в концовке встречи гол Максима Шупо-Мотинга оформил разгромную победу «Баварии».
«Бавария» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, на 2 очка отставая от «Вольфсбурга». «РБ Лейпциг» с 3 очками занимает 13-ю позицию.