«Фиорентина» на выезде обыграла «Аталанту». Все три гола были забиты с пенальти

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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Счёт в матче на 33-й минуте открыл Душан Влахович, реализовав одиннадцатиметровый удар.

В начале второго тайма он же удвоил преимущество, снова забив с пенальти.

На 65-й минуте хозяева также получили право на удар с одиннадцати метров. К мячу подошёл Дуван Сапата и сократил преимущество.

После этого «Фиорентина» не позволила создать ни одного опасного у своих ворот и завершила игру победой.

В составе «Аталанты» впервые в этом сезоне с первых минут появился Алексей Миранчук. Россиянин провёл на поле 50 минут, после чего был заменён. Александр Кокорин, выступающий за «Фиорентину», провёл игру на скамейке запасных.