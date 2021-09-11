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11 сентября, источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» на выезде обыграла «Аталанту». Все три гола были забиты с пенальти

Закончился матч третьего тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» на своем поле принимала «Фиорентину».

Аталанта
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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Счёт в матче на 33-й минуте открыл Душан Влахович, реализовав одиннадцатиметровый удар.

В начале второго тайма он же удвоил преимущество, снова забив с пенальти.

На 65-й минуте хозяева также получили право на удар с одиннадцати метров. К мячу подошёл Дуван Сапата и сократил преимущество.

После этого «Фиорентина» не позволила создать ни одного опасного у своих ворот и завершила игру победой.

В составе «Аталанты» впервые в этом сезоне с первых минут появился Алексей Миранчук. Россиянин провёл на поле 50 минут, после чего был заменён. Александр Кокорин, выступающий за «Фиорентину», провёл игру на скамейке запасных.

После трёх туров «Аталанта» расположилась на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 4 очка. «Фиорентина» же поднялась на 6-ю строчку, набрав за 3 игры 6 очков.

Аталанта
1:2
Первый тайм: 0:1
Фиорентина
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